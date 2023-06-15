AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi

15.06.2023 17:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Çelik, İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet etti.

Terör örgütü PKK yandaşları, İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İsviçre'de Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsviçre''deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan''a Yönelik Saldırıyı Lanetledi

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.

AK Parti'den İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan saldırıya tepki

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ

Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Serkan Aydog: Birileri şunlara isvicreyle İsveç in ayrı ülkeler olduğunu söylesin Cevap Yaz 49 7 Yayından Kaldır
  • murat özdemir: Natoya girmeyene nota verilmez, isveçin yeri nato değil rusyanın kucağıdır. Cevap Yaz 25 6 Yayından Kaldır
  • murat ARI: Umarım bu İsveç i NATO ya almazsınız, Cevap Yaz 37 8 Yayından Kaldır
500

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İsviçre, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
17:16 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:14 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement