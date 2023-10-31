AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına tepki: İnsanlık namına utanç verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını "tasarlanmış planlı bir katliam" olarak değerlendirerek, lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetlediklerini belirtti.

"İNSANLIK NAMINA UTANÇ VERİCİ"

En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırının, tasarlanmış planlı bir katliam olduğunu kaydeden Çelik, "'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e 'Ateşkes önermiyoruz' diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir." ifadelerini kullandı.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI'NDA 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.