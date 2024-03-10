AK Parti Sözcüsü: Netanyahu'nun açıklamaları yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir. Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir. İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Ortadoğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak Pamukkale'nin dört bir köşesini dolaştırdı. Ertemur, projelerini halka anlatmak için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğunu vurguladı. Çelik, adayların birlik ve beraberlik göstermesinin gurur verici olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın başarılarını Adana'da da göstereceklerini söyledi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları tarafından düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Tekin, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür etti ve kadınların her gününün önemli olduğunu vurguladı.
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