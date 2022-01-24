AK Parti ve MHP'den Sıtkı Şükürer'in muhacirlerle ilgili sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, muhacirlerle ilgili sözleri nedeniyle İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'i eleştirdi.

Sürekli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şükürer'in aşağılayıcı yaklaşımı ve diliyle ağır hakaretler savurduğunu belirtti.

Şükürer'in şehrin aydınlık yüzü mübadilleri, Karşıyakalıları ve Anadolu'nun dört yanından gelmiş insanları bu şehrin zararlısı ilan etmesine en doğru ve hak ettiği karşılığı İzmirlilerin vereceğini kaydeden Sürekli, "Soyer 'in danıştığı akıl buysa; demokrasi anlayışı, İzmir sevgisi de tartışma götürmeyecek biçimde yerlerde demektir. Şahsın İzmirlileri aşağılayan sözlerini şiddetle kınıyor; mensubu olduğu kurumlar ve CHP'li Büyükşehir Belediyesince derhal değerlendirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Şahin de yaptığı açıklamada Şükürer'in temeli milli birlik ve bütünlük olan Türkiye Cumhuriyetine saldırma cüretini gösterdiğini ifade etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mübadiller için "Muhacirler, kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır" dediğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"İnsan sevgisi taşıyan, insana değer veren hiç kimse böyle bir söz söyleyemez. Bu sözleri sarf eden birinin nazarımızda PKK bölücülüğünden farkı yoktur. Bu zevat hakkında savcılarımızı göreve davet ediyor, tüm iş dünyasını ve Atatürk sevdalılarını teline çağırıyorum."