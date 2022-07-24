AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" programı ile Bahçelievler'de sahaya indi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Bahçelievler İlçe Teşkilatı yönetiminin de yer aldığı saha ziyareti programında "Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla vatandaşlar ile güçlü bir etkileşim kuruluyor.

Bahçelievler'de vatandaşların taleplerinin alındığı programa AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir, Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı, Şamil Ayrım, Hasan Turan, Rümeysa Kadak, Canan Kalsın, Akif Çağatay Kılıç, İffet Polat, Abdullah Güler ve Nevzat Şatıroğlu katıldı. Yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerde yapılan hizmetler anlatılacak, vatandaşların sorunları ve önerileri dinlenecek. - İSTANBUL