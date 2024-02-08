AK Partili belediye başkan adayları Emirdağlılar Vakfı\'nın yemek organizasyonunda buluştu

Politika

AK Partili belediye başkan adayları, Emirdağlılar Vakfı'nın düzenlediği yemek organizasyonuna katılarak, vatandaşlarla buluştu.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Ak Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Ak Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü vatandaşlarla buluşarak, istek ve ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede kentin dört yanında çeşitli ziyaretler gerçekleştiren adaylar, Emirdağlılar Vakfı tarafından düzenlenen yemek organizasyonuna katıldı.

"Eskişehir'imizi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağız"

Emirdağlı vatandaşlarla sohbet eden Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, "Emirdağ, Afyonkarahisar'a bağlı bir ilçe olmasına rağmen Emirdağlı vatandaşlarımız Eskişehir'in siyasetinde, ticaretinde ve bürokrasisinde çok aktif rol alıyor. Eskişehir'in her sorununda ellerini taşın altına koyarak, yardıma koşuyorlar. Bu sebeple Eskişehir'de kıymetleri çok fazladır. Sizlerin de ifade ettiği gibi bu mesele bir parti meselesi değil, hizmet etme meselesidir. Bu yaklaşımınızdan ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu seçim Eskişehirlilerin hem cebine hem gönlüne hem de geleceğine etki edecek bir seçimdir. Bu seçimin ardından inşallah Eskişehir'imizi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağız ve vatandaşımızı refaha ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte kazanacağız"

Yapılan toplantıda konuşan Cumhur İttifakı-AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Başkan Özkan Alp, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nebi Hatipoğlu ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayımız Hamid Yüzügüllü ile birlikte Emirdağlılar Vakfı üyeleriyle bir araya geldik. Hem Odunpazarı'mızda hem de Büyükşehir ve tüm ilçelerimizde Emirdağlı hemşehrilerimizin destekleriyle güçlü bir ve gerçek belediyecilik hizmetlerini şehrimizin her köşesine kazandıracağız. Hep birlikte kazanacağız" dedi. - ESKİŞEHİR