AK Partili Hamza Dağ'a açık açık soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Karşı tarafı kucaklamadığınızı düşünüyor musunuz? - Son Dakika
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AK Partili Hamza Dağ'a açık açık soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Karşı tarafı kucaklamadığınızı düşünüyor musunuz?

08.05.2023 20:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a katıldığı televizyon yayında "Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Artık karşı tarafı kucaklamadığınızı, ona hitap etmediğinizi düşünüyor musunuz?" diye soruldu. Dünya genelindeki siyasetin sertleştiğini belirten Dağ, "Demokrasi olduğu yerde kutuplaşma olur. Bu işin doğasında var. Burada suçu sadece bize atfetmek yanlış olur. Karşı taraf size hakaret ediyorsa ve bunu içinize sindiriyorsanız bu sizin kitlenizi rahatsız eder." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk canlı yayınına konuk oldu. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Dağ, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"SİYASETTE BİRAZ SERTLEŞMEDİNİZ Mİ?"

Programda Dağ'a "AK Parti olarak siyasette biraz sertleşmediniz mi? Artık karşı tarafı kucaklamadığınızı, ona hitap etmediğinizi düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

"DÜNYADAKİ SİYASET BUNA DOĞRU GİDİYOR"

Dağ, "2011 benim ilk milletvekili olduğum dönem. 'Haydi Bir Daha' parçasının çıktığı dönemde o dönem. Sonraki yaşadıklarımıza bakarsak ne Türkiye ne de dünya o süreçte. Dünya çok daha sert kamplaşmaların olduğu süreci yaşıyor. Dünyadaki siyaset buna doğru devam ediyor." dedi.

"DEMOKRASİ OLDUĞU YERDE KUTUPLAŞMA OLUR"

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokrasi olduğu yerde kutuplaşma olur. Burada söz olarak da birbirinize atıflar olur, hitap ettiğiniz kitleyi harekete geçirmek için sert söz söylenir, sataşmalar olur. Bu işin doğasında var. Tabi ki siyaset yaparken bu realiteden uzak olacak halimiz yok.

"BU KİTLENİZİ RAHATSIZ EDER"

Burada suçu sadece bize atfedip karşı tarafın hemen her gün itibar suikastını görmemek bence asıl yanlış olan odur. Vatandaş bize söylediğinde problem yok ama karşı tarafın taraftarı olmuş kişiler her seferinde size hakarete varan sözler söylüyorsa ve bunu içinize sindiriyorsanız bu sizin kitlenizi rahatsız eder."

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Son Dakika Politika AK Partili Hamza Dağ'a açık açık soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Karşı tarafı kucaklamadığınızı düşünüyor musunuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'a açık açık soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Karşı tarafı kucaklamadığınızı düşünüyor musunuz? - Son Dakika
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