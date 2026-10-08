AK Partili Öğütken Burdur'da önce esnafı ziyaret etti, sonra eczane açılışına katıldı

AK Partili Öğütken Burdur'da önce esnafı ziyaret etti, sonra eczane açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Burdur'da esnafı ziyaret ederek sohbet etti ve talepleri dinledi. Daha sonra bir eczanenin açılışına katılan Öğütken, kurdelesini kesti ve işletmenin hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Burdur'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Öğütken, kentteki programı kapsamında İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Öğütken, talepleri dinledi.
Daha sonra bir eczanenin açılışına katılan Öğütken, açılış kurdelesini katılımcılarla keserek işletmenin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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