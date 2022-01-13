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AK Parti'li Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet" - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet"

13.01.2022 13:22

AK Parti'li Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet"NEVŞEHİR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bildiğimiz en iyi iş hizmet" dedi.

AK Parti'li Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet"

NEVŞEHİR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bildiğimiz en iyi iş hizmet" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Özhaseki, Valilik şeref defterini imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, hizmet siyasetinin peşinde olduklarını söyledi.

"Bildiğimiz en iyi iş hizmet"

Özhaseki yaptığı açıklamada "AK Parti olarak yıllardır yerel yönetimlerin önemini bilen ve hatta iktidara doğru yürüyüşümüzde asıl başarımızı belediyeler ile göstererek gelen bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, bende Kayseri'de, birçok arkadaşımız da Anadolu'nun değişik vilayetlerinde yapmış olduğu belediyecilik ve otaya koymuş olduğu performansla partimizi iktidara taşıdık. Bizim birinci amacımız hizmet. Bildiğimiz en işi iş hizmet. Eser siyaseti güdüyoruz, hizmet siyasetinin peşindeyiz. Bunun dışında ne varsa hepsi teferruattır. Özellikle yıllar öncesine ait, 2000 yılı öncesine ait ideolojilik belediyeciliğin çok geride kaldığı bir belediyecilik yaşıyoruz. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Biz onun peşindeyiz. Bu gün burada başkanımız ile oturup konuşacağız. Projelerine bakacağız. Onun projelerini Ankara ayağında Milletvekilleri ve teşkilatlarımız takip ediyor ama yıllardır bu işin içinde olan bir kardeşiniz olarak bende bilebildiğim kadarıyla katkıda bulunmak istiyorum. Zaten bakanlığım döneminde de ondan önceki kamu görevlerim sırasında da Nevşehir ile olan ilişkimiz hiç kesilmemiştir. Yakın ilgimiz devam etmiştir. Ne kadar hayırlı iş varsa, ne kadar yapılacak hizmet varsa kardeşlerimin yanında oldum. Onlara destek vermeye çalıştım. İnşallah bundan sonra bu hizmetlerimiz de devam eder" şeklinde konuştu.

Özhaseki daha sonra AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı da makamında ziyaret etti.

AK Parti'li Özhaseki: Bildiğimiz en iyi iş hizmet
AK Parti'li Özhaseki: Bildiğimiz en iyi iş hizmet
AK Parti'li Özhaseki: Bildiğimiz en iyi iş hizmet
AK Parti'li Özhaseki: Bildiğimiz en iyi iş hizmet
AK Parti'li Özhaseki: Bildiğimiz en iyi iş hizmet
AK Parti'li Özhaseki: Bildiğimiz en iyi iş hizmet

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İnci Sezer Becel, Mehmet Özhaseki, Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki: 'Bildiğimiz en iyi iş hizmet' - Son Dakika


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