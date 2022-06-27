AK Partili Yavuz, Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Meclisinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Yavuz, Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Meclisinde konuştu Açıklaması

27.06.2022 23:20
AK Partili Yavuz, Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Meclisinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli aktörlerinden birisi, 'Biz gelirsek İHA'ları bu ülkede yaşatmayız, onları sınır dışı ederiz.' diyecek kadar ileri gidiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli aktörlerinden birisi, 'Biz gelirsek İHA'ları bu ülkede yaşatmayız, onları sınır dışı ederiz.' diyecek kadar ileri gidiyor. Allah bunların eline bu ülkeyi inşallah düşürmez." dedi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok fazla teveccühün olduğunu dile getirdi.

AK Parti'ye gönül veren insanların mücadelesinden bahseden Yavuz, "Sizin ve o isimsiz kahramanların emekleri olmasaydı halen Ayasofya açılmamış olacaktı. Başörtüsü sorunu çözülmemiş olacaktı. Değdi değil mi? Bugünlere has yaralarımız, sıkıntılarımız olsa da bu sıkıntıdan bizi çekip çıkaracak tek lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor herkes." diye konuştu.

Erdoğan'ın liderliğinde PKK'nın yok edildiğini, köşeye sıkıştırıldığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"PKK ile mücadelede bizim en önemli argüman, unsur ve cihaz olan İnsansız Hava Aracı (İHA) için Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli aktörlerinden birisi, 'Biz gelirsek İHA'ları bu ülkede yaşatmayız, onları sınır dışı ederiz.' diyecek kadar ileri gidiyor. Allah bunların eline bu ülkeyi inşallah düşürmez."

Yavuz, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin emin adımlarla ileriye gittiğini dile getirerek, "Seneye inşallah doğal gazı sisteme bağlıyoruz. Doğal gazın sisteme bağlanıyor olması tarihi bir olay olacak. Bizim paralarımız elektrik üretmek için doğal gaz için yurt dışına gidiyor. Ondan sonra o paralar bizde kalacak ve çok daha güzellikler ve yenilikler Türkiye için söz konusu olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da 17-25 Aralık kumpasları gibi bütün düzmece iddialarıyla iktidarı devirebileceklerini zannedenlerin, ne terör yoluyla ne de masum sivilleri katlederek bir yere varamayacaklarını anladıklarını söyledi.

Bu odakların Türkiye'yi uluslararası arenada yalnızlaştırmak istediklerini vurgulayan Uncuoğlu, "Türkiye'nin aklınıza gelebilecek nerede bir girişimi varsa hatta askeri varlığımızı sürdürmek adına Libya'dan Suriye'ye nerede savunma sanayisiyle varlık gösteriyorsa hepsi yek vücut oldular, Türkiye'nin karşısına çıktılar." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de saha faaliyetleri kapsamında üye sayısını 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bölgede devam eden yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlara karşı her türlü hazırlığı yaptıklarını kaydetti.

Toplantıda ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

YORUMLAR
500
Hopalı Çay Üreticileri Kanun Teklifini Protesto Etti: 'Bu Yasayla Ülkenin Alın Terini Emeğini Özel Şirketlere ve Tüccarlara Peşkeş Çekecekler' Hopalı Çay Üreticileri Kanun Teklifini Protesto Etti: 'Bu Yasayla Ülkenin Alın Terini Emeğini Özel Şirketlere ve Tüccarlara Peşkeş Çekecekler' Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım'dan pazar ziyareti Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım'dan pazar ziyareti
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Yavuz, Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Meclisinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Yavuz, Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Meclisinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement