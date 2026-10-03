Akhisar TSO seçiminde Beyaz Liste 10 meslek grubunun 5'inde önde tamamladı - Son Dakika
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Akhisar TSO seçiminde Beyaz Liste 10 meslek grubunun 5'inde önde tamamladı

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Akhisar TSO seçiminde Beyaz Liste 10 meslek grubunun 5\'inde önde tamamladı
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Akhisar TSO seçiminde 10 meslek grubunun 5'inde Beyaz Liste, 2'sinde Mavi Liste, 3'ünde bağımsız listeler önde tamamladı. Başkan Sami Karaoğlan, "Burada kaybeden yok, kazanan var" diyerek seçimin demokratik ortamda geçtiğini söyledi.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 10 meslek grubunun 5'inde Sami Karaoğlan'ın Beyaz Listesi, 2'sinde Ufuk Merde'nin Mavi Listesi, 3'ünde ise bağımsız listeler sandıktan önde çıktı. Karaoğlan, "Burada kaybeden yok, kazanan var. Akhisar kazandı" dedi.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni dönemin meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde sandık heyecanı sona erdi. Misak-ı Milli İlkokulu'nda gerçekleştirilen seçimlerde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan sayım süreci, adaylar ve oda üyeleri tarafından okul bahçesinde büyük bir heyecanla takip edildi.

Seçimlerde mevcut Başkan Sami Karaoğlan ve ekibi Beyaz Liste, Ufuk Merde ve ekibi ise Mavi Liste ile yarışırken bazı meslek gruplarında bağımsız listeler de üyelerin karşısına çıktı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan liste bazındaki sonuçlara göre Beyaz Liste 10 meslek grubunun 5'inde, Mavi Liste 2 meslek grubunda, bağımsız listeler ise 3 meslek grubunda seçimi önde tamamladı.

Karaoğlan'dan ilk açıklama

Sonuçların ardından açıklama yapan mevcut ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek sandığa gelen oda üyelerine teşekkür etti.

Karaoğlan, seçimde yarışan tüm isimleri tebrik ederek kazanan meslek komitesi ve meclis üyelerine başarılar diledi. İlk değerlendirmesinde, "Kazanan inşallah Akhisar'ımız olmuştur. Kazanan tüm dostluklar olmuştur. İnşallah bundan sonra önümüze bakıp hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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