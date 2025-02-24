Almanya'da Merz'den Netanyahu'ya Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Almanya'da Merz'den Netanyahu'ya Davet

Friedrich Merz, Netanyahu'nun Almanya ziyaretini destekleyerek tutuklama emrini saçma buldu.

24.02.2025 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrine değinerek, "Bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği fikrinin tamamen saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Almanya'yı ziyaret etmesi için Netanyahu'yui davet ettiğini açıklayan Merz, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine değinerek, "Bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği fikrinin tamamen saçma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Merz, Netanyahu'ya Almanya'yı ziyaret etmesi ve tutuklanmadan tekrar ayrılması için yollar ve araçlar bulacağını söylediğini belirtti.

Sol Parti'den Merz'e tepki: "Çifte standart"

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Merz'in davetini bir "felaket" olarak nitelendirerek, "çifte standart" uygulamakla suçladı. Aken, Almanya'nın her zaman uluslararası tutuklama kararlarını uygulaması gerektiğini belirtti. UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkarılan tutuklama emrine değinen Aken, "Vladimir Putin, Almanya'ya gelirse bu tutuklama emri uygulanmalıdır. Aynı şey Netanyahu için de geçerlidir" dedi.

Almanya dahil 27 AB ülkesinin tamamı, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar için tek daimi uluslararası mahkeme olan UCM'ye taraf ve şüphelileri kendi topraklarında tutuklaması gerekiyor. UCM, devletlerin kararlarını uygulamak için yasal bir yükümlülüğü olduğunu ve sahip olabilecekleri endişelerin zamanında ve etkili bir şekilde mahkeme ile ele alınması gerektiğini bildirdi. UCM, "Mahkemenin hukuki kararlarının sağlamlığını tek taraflı olarak belirlemek devletlerin görevi değildir" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Sol Parti, Politika, Almanya, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'da Merz'den Netanyahu'ya Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:31 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
08:19 Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi
07:45 Ali Koç’un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe’den yanıt Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 19:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Merz'den Netanyahu'ya Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.