Rum basınındaki analizde, Türkiye'nin Avrupa'nın ticaretinden savunma sanayisine ve güvenliğine kadar birçok alanda kritik bir ortak olduğu belirtilerek, Avrupa'nın Ankara ile iş birliğine duyduğu ihtiyaç vurgulandı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği ekonomik, askeri ve stratejik iş birlikleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınında gündeme geldi. Rum basınında yayımlanan analizde, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaca dikkat çekilerek Ankara'nın Avrupa açısından giderek önem kazanan stratejik konumu ele alındı. Rum yönetiminin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini Kıbrıs meselesine bağlama politikasının karşılaştığı zorluklar değerlendirilirken, Rum lider Nikos Hristodulidis'in müzakere stratejisi eleştirildi ve diplomatik inisiyatifin Türk tarafına bırakıldığı belirtildi.

AlphaNews'te yayımlanan analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto arasındaki görüşme de değerlendirilerek Türkiye'nin Avrupa açısından taşıdığı stratejik öneme ilişkin ekonomik ve askeri örneklere yer verildi. Türkiye ile AB arasındaki mal ticaretinin 2025 yılında 217 milyar euroya, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ise yaklaşık 52 milyar doları bulduğu belirtildi. İtalya merkezli Leonardo ile Baykar arasındaki ortaklık, İspanya'nın 30 HÜRJET eğitim uçağı tedarikine yönelik anlaşması ve Fransa ile Türkiye'nin güvenlik alanındaki ortak çıkarları, Avrupa'nın Ankara ile geliştirdiği iş birliğinin örnekleri olarak gösterildi.

GKRY'nin Gümrük Birliği hamlesi ve müzakere stratejisine eleştiri

Analizde, Rum yönetiminin Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesini Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması şartına bağlamaya çalıştığı, ancak Türkiye'nin bu yaklaşımı kabul etmediği belirtildi. Hristodulidis'in müzakere pozisyonunu netleştirmekte yetersiz kaldığına işaret edilen analizde, bu durumun diplomatik gündemi belirleme fırsatını Türk tarafına bıraktığı ifade edildi. Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasına da değinilen yazıda, mevcut yaklaşımın sürmesi halinde zamanın Rum tarafının aleyhine işleyebileceği değerlendirmesi yapıldı.