Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
"Seçim öncesi verdikleri sözü seçim sonrası hatırlamayan siyasetçiler var. Unutanlar var"
AMASYA - Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 60 acil servis yatağının yer alacağı hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. 22 bin 640 metrekare oturum alanına ve 157 bin metrekare kapalı alana sahip, 7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
"Seçim öncesi verdikleri sözü seçim sonrası hatırlamayan, unutanlar siyasetçiler var"
Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya merkez Fındıklı mevkisinde inşasına başlanan hastane binasının sözünün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından verildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "O sözün yerine geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki tür siyasetçi var. Bazı siyasetçiler görüyorsunuz, televizyonlardan da izliyorsunuz. Seçim öncesi verdikleri sözü seçim sonrası hatırlamayan siyasetçiler var. Unutanlar var. Böyle bir anlayış var. Bir de sözünün eri siyasetçiler var. Söylediğiniz yapan, yapamayacağını söylemeyen, halka güven veren bir siyaset anlayışı var. Bizimki bu ikinci anlayış. Birinci anlayışın ne olduğunu herhalde halkımız gayet iyi biliyor" diye konuştu.
"81 ili en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk"
Türkiye'nin 81 ilini en modern sağlık altyapılarına kavuşturduklarına işaret eden Cevdet Yılmaz, "Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı da güçlendirdik. Güçlendirmeye de devam ediyoruz. Her yıl doktorlar, hemşireler, sağlık elemanları alarak bu alandaki gücümüzü de artırıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti bir taraftan da insanımızın ayağına götürüyoruz" şeklinde konuştu.
Temele harcın dualarla atıldığı törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Valiliği'ni de ziyaret etti.
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