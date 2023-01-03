İYİ Parti'ye rağmen Babacan geri adım atmadı! 6'lı masa yeni krizin arefesinde - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'ye rağmen Babacan geri adım atmadı! 6'lı masa yeni krizin arefesinde

03.01.2023 22:09
İYİ Parti'ye rağmen Babacan geri adım atmadı! 6'lı masa yeni krizin arefesinde

Anayasa'da yer alan, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa paydaşlarından İYİ Parti'nin vetosuna rağmen geri adım atmadı. Ali Babacan, "Bir hanede annenin konuştuğu dil demektir ana dili. Ananın ak sütü kadar helal bir konudur diyoruz. Anayasa'nın da o şekle getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'daki 66'ncı maddenin yeniden ele alınması teklifi, 6'lı masada yeni bir krizin fitilini ateşledi. Babacan, Anayasa'daki, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği, cumhuriyet değerleri, Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır" diyerek DEVA Partisi liderinin önerisini veto etti.

"6'LI MASAYA OTURDUK DİYE BİRLEŞİP TEK PARTİ OLMADIK Kİ"

6'lı masanın paydaşlarından İYİ Parti'nin vetosuna rağmen Ali Babacan geri adım atmadı. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ali Babacan, taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Babacan, "Biz 6'lı masaya oturduk diye, 6 parti birleşip tek parti olmadık ki. Biz taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda, deseydik ki, 'TRT Kürtçe kanal açmalı' diye. AK Parti mutlaka kapatılırdı. Sonra TRT Şeş açıldığında, TRT Kürdi kurulduğunda normalleşmiş bir ortam vardı. Bizim iddialarımız hayata rahatlıkla geçirilecek iddialar. Kritik konularda çok geniş istişareler yaptık" ifadelerini kullandı.

"ANANIN AK SÜTÜ KADAR HELAL BİR KONU"

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili değişiklik önerilerinin olmadığını belirten Babacan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz 66. maddeye 85 milyonun hepsini koyduk. Ana dilinde eğitim meselesi. Ana dili diyoruz. Bir hanede annenin konuştuğu dil demektir ana dili. Ananın ak sütü kadar helal bir konudur diyoruz. Anayasa'nın da o şekle getirilmesini istiyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir değişiklik önerimiz yok. En ufak değişiklik bir önerimiz yok. Bunun okunması, insanların hazmetmesi, anlaşılması birkaç hafta alacak. Biz Türkiye'nin hiçbir sorunundan kaçmıyoruz, korkmuyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz."

YORUMLAR
500
DEVA Partisi lideri Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu DEVA Partisi lideri Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu Babacan: Erdoğan, Tek İmzayla Yönettiği Ekonomiyi Batırınca Yine Bizim Dönemdeki Başarılarla Övünüyor Babacan: Erdoğan, Tek İmzayla Yönettiği Ekonomiyi Batırınca Yine Bizim Dönemdeki Başarılarla Övünüyor

Deva Partisi, Ali Babacan, İYİ Parti, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'ye rağmen Babacan geri adım atmadı! 6'lı masa yeni krizin arefesinde - Son Dakika


Son Dakika
22:11 Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
22:11 Kıdem tazminatı tavanında değişiklik yapıldı! Yeni ücret 19 bin lirayı geçti
21:38 Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine gitti
21:32 Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz
21:30 DEVA Partisi lideri Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu
21:10 Mimikleriyle konuştu! Ronaldo imza töreninde ne tepki vereceğini şaşırdı
20:57 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı
20:52 "Bununla işimiz var" deyip 50 metre ileriye götürdükleri genci bıçakladılar
20:50 Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi
20:43 Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusunu cevapladı! Sunucunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 22:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'ye rağmen Babacan geri adım atmadı! 6'lı masa yeni krizin arefesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement