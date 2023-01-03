İYİ Parti'ye rağmen Babacan geri adım atmadı! 6'lı masa yeni krizin arefesinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'daki 66'ncı maddenin yeniden ele alınması teklifi, 6'lı masada yeni bir krizin fitilini ateşledi. Babacan, Anayasa'daki, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği, cumhuriyet değerleri, Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır" diyerek DEVA Partisi liderinin önerisini veto etti.

"6'LI MASAYA OTURDUK DİYE BİRLEŞİP TEK PARTİ OLMADIK Kİ"

6'lı masanın paydaşlarından İYİ Parti'nin vetosuna rağmen Ali Babacan geri adım atmadı. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ali Babacan, taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Babacan, "Biz 6'lı masaya oturduk diye, 6 parti birleşip tek parti olmadık ki. Biz taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda, deseydik ki, 'TRT Kürtçe kanal açmalı' diye. AK Parti mutlaka kapatılırdı. Sonra TRT Şeş açıldığında, TRT Kürdi kurulduğunda normalleşmiş bir ortam vardı. Bizim iddialarımız hayata rahatlıkla geçirilecek iddialar. Kritik konularda çok geniş istişareler yaptık" ifadelerini kullandı.

"ANANIN AK SÜTÜ KADAR HELAL BİR KONU"

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili değişiklik önerilerinin olmadığını belirten Babacan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz 66. maddeye 85 milyonun hepsini koyduk. Ana dilinde eğitim meselesi. Ana dili diyoruz. Bir hanede annenin konuştuğu dil demektir ana dili. Ananın ak sütü kadar helal bir konudur diyoruz. Anayasa'nın da o şekle getirilmesini istiyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir değişiklik önerimiz yok. En ufak değişiklik bir önerimiz yok. Bunun okunması, insanların hazmetmesi, anlaşılması birkaç hafta alacak. Biz Türkiye'nin hiçbir sorunundan kaçmıyoruz, korkmuyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz."