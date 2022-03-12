Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı

12.03.2022 20:44

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin muhalefetin 6'lı ittifakına yönelik kullandığı 6 ve 9 metaforu için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, "Doğru olan budur hak olan budur. Altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır, yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır" dedi. Bu sözlerden sonra MHP'li üyeler meclisi terk etti.

Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı öncesinde AK Parti ve MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'na karşılık olarak CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik ortak bir mutabakat metni yayınlamışlardı.

BAHÇELİ'NİN 6 VE 9 METAFORU

MHP lideri Devlet Bahçeli ise bir grup toplantısında 6 ve 9 rakamlarını göstererek, "6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz, bu rakamı ters çevirdiğimizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek, görüleni tüm berraklığıyla göstermektir. Biz 6'ya bakınca gördüğümüz 6 oktur, yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgâhtır, karamsarlıktır, kumpastır, Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 6'yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, parlayan 9 Işıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir, Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara öne geçeceğinin simgesidir." açıklamasını yapmıştı.

AK PARTİLİ İSMİN SÖZLERİ GERGİNLİK YARATTI

Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyeler arasında gerginlik çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, 6 ve 9 metaforuyla ilgili olarak "Doğru olan budur hak olan budur. Altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır, yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

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Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı - Son Dakika
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