31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala anketler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Ankara'da yapılan bir ankette, CHP ve Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayları arasındaki yüzde 3'lük fark dikkat çekti.
ORC Araştırma, başkentte yaptıkları yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet. S. Pösteki, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları açıkladı.
"Araştırma Ankara ilinde 3 bin 800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir." diyen Pösteki, katılımcılara "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunun sorulduğunu ifade etti.
Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 43,7'si mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden Ankara adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş'ı desteklediklerini ifade etti. Yavaş'ı yüzde 40,9 ile Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok takip etti. İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan ankette diğer adaylara oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 3,2 olarak hesaplanırken, "kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 7 olarak ölçüldü.
2019'da yapılan yerel seçimlerde ise CHP, yüzde 50,93 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almıştı. 2019'daki seçimde AK Parti ise yüzde 47,12'de kalmıştı.
Son Dakika › Politika › Ankara'da Yerel Seçim Anketine Göre CHP ve Cumhur İttifakı Arasında Yüzde 3 Fark - Son Dakika