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Ankara'da Yerel Seçim Anketine Göre CHP ve Cumhur İttifakı Arasında Yüzde 3 Fark - Son Dakika
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Ankara'da Yerel Seçim Anketine Göre CHP ve Cumhur İttifakı Arasında Yüzde 3 Fark

Ankara'da yapılan bir ankete göre, CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 43,7 ile önde görünüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ise yüzde 40,9 oy oranına sahip. İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 5,2 olarak kaydedildi.

Ankara\'da Yerel Seçim Anketine Göre CHP ve Cumhur İttifakı Arasında Yüzde 3 Fark
28.01.2024 - 19:43,  Güncelleme: 19:48
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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala anketler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Ankara'da yapılan bir ankette, CHP ve Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayları arasındaki yüzde 3'lük fark dikkat çekti.

ORC Araştırma, başkentte yaptıkları yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet. S. Pösteki, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları açıkladı.

Ankara'da son seçim anketi: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki fark 3 puanın altında
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok

ANKETE 3 BİN 800 KİŞİ KATILDI

"Araştırma Ankara ilinde 3 bin 800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir." diyen Pösteki, katılımcılara "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunun sorulduğunu ifade etti.

Ankara'da son seçim anketi: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki fark 3 puanın altında
Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 43,7'si mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden Ankara adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş'ı desteklediklerini ifade etti. Yavaş'ı yüzde 40,9 ile Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok takip etti. İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçti.

Ankara'da son seçim anketi: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki fark 3 puanın altında
İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım

"KARARSIZIM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 7

Öte yandan ankette diğer adaylara oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 3,2 olarak hesaplanırken, "kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 7 olarak ölçüldü.

Ankara'da son seçim anketi: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki fark 3 puanın altında

2019'DA CHP YÜZDE 3 FARKLA SEÇİMİ KAZANMIŞTI

2019'da yapılan yerel seçimlerde ise CHP, yüzde 50,93 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almıştı. 2019'daki seçimde AK Parti ise yüzde 47,12'de kalmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Topel Yıldırım, Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yerel Seçim Anketine Göre CHP ve Cumhur İttifakı Arasında Yüzde 3 Fark - Son Dakika
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