Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi! - Son Dakika
Üye Girişi

Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi!

20.03.2023 15:37

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 günü uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olup olmayacağı tartışılıyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşe Ateş, "Siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" sözleriyle aday olacağına dair iddiaları reddetti.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili adaylığı teklif ettiği öne sürülen Ayşe Ateş, "Siyaseti siyasetçilere bırakma kararı aldık" diyerek adaylık ihtimaline kapıyı kapattı.

Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

"30 Aralık 2022 tarihinde Cuma namazı çıkışı başkentin göbeğinde şehit edilen eşim Sinan Ateş'in katillerinin ve katilleri azmettirenlerin hak ettikleri cezayı alması için mücadelemizi yalnızca hukuki zeminde vereceğimizi ilk andan beri aile olarak ifade etmekteyiz. Katillerin ve onları azmettirenlerin kendilerini saklama ihtiyacı bile hissetmediği, her şeyin göz önünde ve pervasızca cereyan ettiği bu insanlık dışı suikastın aydınlatılması hususunda Devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz. Devletin dininin adalet olduğuna, davanın seyrini yalnızca bilgi, belge ve delillerin belirleyeceğine inanıyoruz.

"SİYASETİ SİYASETÇİLERE BIRAKMAK GEREK"

Vicdanları yaralayan bu alçak suikastın ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz.

"SİYASET, BU ALÇAK SUİKASTTEN UZAK DEĞİLDİR"

Şehit eşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de gerçekler belgeleriyle ve tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset, bu alçak suikastten pek uzak değildir. Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini, seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz.

"HERKES BU ATEŞ YÜREĞİNDE HİSSETMELİ"

Ateş ailesi olarak beklentimiz; ateşin yalnızca düştüğü yeri yakmakla kalmaması, herkesin bu ateşi yüreğinde hissetmesi, Türk milletinin evladı olan Sinan Ateş'in davasına bütün bir milletin sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle ilk günden veri gerek sosyal hayatın içerisinde gerekse sosyal medyada yanımızda olduğunu hissettiren herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Dua ile..."

İşte o paylaşım;

Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı oluyor? Sitem dolu bir paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu
YORUMLAR
500

Sinan Ateş, Ayşe Ateş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi! - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Futbol tarihine "Amine Adli vakası" olarak geçecek olay! Leverkusenli futbolcu hakemi bir türlü inandıramadı
15:22 Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi!
15:16 Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı oluyor? Sitem dolu bir paylaşımla tartışmalara noktayı koydu
15:15 Aylar sonra fark edilen detay! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanından geçerken Mert Yazıcıoğlu'na attığı bakış gündem oldu
15:09 Aylar sonra ortaya çıktı! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanında Mert Yazıcıoğlu'na bakış attığı görüntü gündem oldu
14:58 Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı
14:52 Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi
14:44 Adaylık için başvuruya lüks araçlarla dolu konvoyla gitti! O görüntüler sosyal medyayı salladı
14:39 Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı
14:38 Adaylık başvurusu yapmaya lüks araç konvoyu ile gitti! Görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 15:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement