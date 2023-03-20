Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi!

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili adaylığı teklif ettiği öne sürülen Ayşe Ateş, "Siyaseti siyasetçilere bırakma kararı aldık" diyerek adaylık ihtimaline kapıyı kapattı.

Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

"30 Aralık 2022 tarihinde Cuma namazı çıkışı başkentin göbeğinde şehit edilen eşim Sinan Ateş'in katillerinin ve katilleri azmettirenlerin hak ettikleri cezayı alması için mücadelemizi yalnızca hukuki zeminde vereceğimizi ilk andan beri aile olarak ifade etmekteyiz. Katillerin ve onları azmettirenlerin kendilerini saklama ihtiyacı bile hissetmediği, her şeyin göz önünde ve pervasızca cereyan ettiği bu insanlık dışı suikastın aydınlatılması hususunda Devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz. Devletin dininin adalet olduğuna, davanın seyrini yalnızca bilgi, belge ve delillerin belirleyeceğine inanıyoruz.

"SİYASETİ SİYASETÇİLERE BIRAKMAK GEREK"

Vicdanları yaralayan bu alçak suikastın ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz.

"SİYASET, BU ALÇAK SUİKASTTEN UZAK DEĞİLDİR"

Şehit eşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de gerçekler belgeleriyle ve tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset, bu alçak suikastten pek uzak değildir. Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini, seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz.

"HERKES BU ATEŞ YÜREĞİNDE HİSSETMELİ"

Ateş ailesi olarak beklentimiz; ateşin yalnızca düştüğü yeri yakmakla kalmaması, herkesin bu ateşi yüreğinde hissetmesi, Türk milletinin evladı olan Sinan Ateş'in davasına bütün bir milletin sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle ilk günden veri gerek sosyal hayatın içerisinde gerekse sosyal medyada yanımızda olduğunu hissettiren herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Dua ile..."

İşte o paylaşım;