Başkan Yücel Gedevet Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Yücel Gedevet Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu

28.08.2022 12:00
Başkan Yücel Gedevet Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu

Antalya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gedevet Yaylası'nda Dere Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal'ın konuğu oldu.

Antalya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gedevet Yaylası'nda Dere Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal'ın konuğu oldu. Başkan Yücel, Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Alaaddinoğlu, Hasan Erdoğan, Özgür Karamut, Tunahan Kasapoğlu, meclis üyeleri Tunahan Toksöz ve Nuri Tokuş ile birlikte Gedevet Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Gedevet Camii'nde kılan Başkan Yücel, ardından Dere Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal'ın düzenlediği yemeğe katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin bölgede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Hüseyin Uysal, Antalya, Alanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yücel Gedevet Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Yücel Gedevet Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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