Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızıldaş, İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve hizmetlerini anlattı.

22.03.2024 17:22  Güncelleme: 17:25
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Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeksizin devam ediyor.

Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş "Baharın gelişi, kara kışın ardından toprağın yeniden uyanışını müjdeleyen birliğin, birliğin, kardeşliğin ve bereketin bayramı Nevruz'unuzu canı gönülden kutluyorum" dedi.

Başkan Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Arguvan halkının sıcaklığının kendisini ve ilçeyi sarıp sarmaladığını aktaran Başkan Kızıldaş, "Her gittiğimiz yerde sıcaklığınızla karşılanmak, sizlerden güzel sözler duymak, samimiyetinizi ile içtenliğinizi hissetmek bizim için onur ve gurur verici. Buralarda yaşayanlar bizim insanımız, tabi ki hizmet edecek tabi ki eksikleri gidermek için gayret göstereceğiz. Sizlere elimizden geldiğince destek olacağız. Elimizi güçlendirdik, deneyim ve tecrübe edindik, bundan sonra hayata geçireceğimiz birçok proje ve hizmetlerin alt yapısını hazırladık. Devam eden projelerimizin ise üzerine eklemeler yaparak sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Sizlerden aldığımız güçle ilçemize daha fazla hizmet getireceğiz. Her zaman ayrım yapmadan çalıştık, yeni dönemde de herkese eşit mesafede durup, hizmetlerimizi herkese herkese ulaştırmaya devam edeceğiz. Arguvan hepimizin. Arguvanlıların bir kısmı mutlu bir kısmı mutsuz olursa bu durum bizi vicdanen rahatsız eder. Bu yüzden ayrımsız ve kesintisiz hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kızıldaş, "Sizin vereceğiniz desteklerle Arguvan iyi olacak, hepimiz hep birlikte iyi olacağız. Bizim için birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli, bütünlüğümüzü zedeleyecek ya da bozacak hiçbir şeye hiç kimseye bugüne kadar fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Adaylaştırılmayınca bir kez daha fark ettik ki Arguvan'lılar dayatmalara, zorbalıklara boyun eğmez bundan sonra da eğmeyecektir. Arguvan Belediyesinin kapısı bugüne kadar kim olursa olsun hangi ideolojiyi, inancı, düşünceyi taşırsa taşısın herkese açıktı, bundan sonra da öyle olacaktır. Ziyaretlerimiz sırasında sizlerle bir araya gelebilme, birebir görüşebilme, sohbet etme fırsatı buluyoruz. Eksiklerimizi yerinde tespit ediyoruz, taleplerinizi bizlere iletme fırsatı buluyorsunuz. Bu ziyaretler, aynı zamanda yapacağımız hizmetler noktasında bizlere kolaylıkta sağlıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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