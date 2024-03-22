Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeksizin devam ediyor.
Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş "Baharın gelişi, kara kışın ardından toprağın yeniden uyanışını müjdeleyen birliğin, birliğin, kardeşliğin ve bereketin bayramı Nevruz'unuzu canı gönülden kutluyorum" dedi.
Başkan Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Arguvan halkının sıcaklığının kendisini ve ilçeyi sarıp sarmaladığını aktaran Başkan Kızıldaş, "Her gittiğimiz yerde sıcaklığınızla karşılanmak, sizlerden güzel sözler duymak, samimiyetinizi ile içtenliğinizi hissetmek bizim için onur ve gurur verici. Buralarda yaşayanlar bizim insanımız, tabi ki hizmet edecek tabi ki eksikleri gidermek için gayret göstereceğiz. Sizlere elimizden geldiğince destek olacağız. Elimizi güçlendirdik, deneyim ve tecrübe edindik, bundan sonra hayata geçireceğimiz birçok proje ve hizmetlerin alt yapısını hazırladık. Devam eden projelerimizin ise üzerine eklemeler yaparak sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Sizlerden aldığımız güçle ilçemize daha fazla hizmet getireceğiz. Her zaman ayrım yapmadan çalıştık, yeni dönemde de herkese eşit mesafede durup, hizmetlerimizi herkese herkese ulaştırmaya devam edeceğiz. Arguvan hepimizin. Arguvanlıların bir kısmı mutlu bir kısmı mutsuz olursa bu durum bizi vicdanen rahatsız eder. Bu yüzden ayrımsız ve kesintisiz hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Kızıldaş, "Sizin vereceğiniz desteklerle Arguvan iyi olacak, hepimiz hep birlikte iyi olacağız. Bizim için birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli, bütünlüğümüzü zedeleyecek ya da bozacak hiçbir şeye hiç kimseye bugüne kadar fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Adaylaştırılmayınca bir kez daha fark ettik ki Arguvan'lılar dayatmalara, zorbalıklara boyun eğmez bundan sonra da eğmeyecektir. Arguvan Belediyesinin kapısı bugüne kadar kim olursa olsun hangi ideolojiyi, inancı, düşünceyi taşırsa taşısın herkese açıktı, bundan sonra da öyle olacaktır. Ziyaretlerimiz sırasında sizlerle bir araya gelebilme, birebir görüşebilme, sohbet etme fırsatı buluyoruz. Eksiklerimizi yerinde tespit ediyoruz, taleplerinizi bizlere iletme fırsatı buluyorsunuz. Bu ziyaretler, aynı zamanda yapacağımız hizmetler noktasında bizlere kolaylıkta sağlıyor" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti. Aksakal, partililere seçim çalışmalarına destek çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesinin yapıldığını ve 2025 yılında tamamlanması planlandığını açıkladı. Hastanenin 85 bin metrekare kapalı alanı, 400 yatak ve 100 yoğun bakım yatağı olacağı belirtildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, son 21 yılda Çankırı'ya 55 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Konuşmasında eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve sanayi alanlarındaki yatırımları da vurgulayan Erdoğan, Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 teknopark kurulduğunu belirtti.
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