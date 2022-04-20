"Arkadaşa temiz don lazımmış" çıkışına sinirlenen Şentop: 'Sahibiyle görüş' dediler - Son Dakika
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"Arkadaşa temiz don lazımmış" çıkışına sinirlenen Şentop: 'Sahibiyle görüş' dediler

20.04.2022 19:17

İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafı olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sosyal medyada "Arkadaşa temiz don lazım" göndermesi yapan şahsa "Terbiyesizlik yapma" çıkışında bulunmuştu. Şentop, bugün yaptığı açıklamada, "Ankara küçük yer; kimin kimin adamı olduğu, kimin kimin sahibi olduğunu biliyor. Milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Dediler ki; 'Sahibiyle görüş'" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve 1 hafta sürecek Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi etkinliğinin açılışında konuştu. Şentop, konuşmasının ardından meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile daha önce gerçekleştirdiği söyleşiyi işaret eden Cumhur Frankfurt adlı bir sosyal medya kullanıcısının "Arkadaşa temiz don lazım" sözlerine sert çıktı. Bu paylaşıma sinirlenen Şentop, "Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz

"'SAHİBİYLE GÖRÜŞ'" DEDİLER"

Bugün bu tartışmayla ilgili konuşan Şentop, "Siyaseti sadece siyaset için değil, siyasi düşünce ve dünya görüşü çerçevesinde çalışmalarımızın devamı mahiyetinde uzantısı olarak görüyoruz. Bir takım ilkeler, prensipler, ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasını gerekli görüyoruz. Başından beri siyasetin doğallığı, tabiliği içerisinde enstrümanların araçların da o siyasi anlayışlarımıza, ahlakımıza uygun kullanılması hassasiyetini gösteriyoruz. Herkesten de bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Siyasetin içinde olmayıp, dışarıdan yön vermeye çalışanları, daha önce devletin çeşitli kademelerinde, sivil-askeri bürokrasi başka yerlerde de olabilir, bunu doğru bulmuyoruz, hep bununla mücadele ettik. Ankara küçük yer; kimin kimin adamı olduğu, kimin sahibi olduğunu biliyor. Milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Dediler ki; 'Sahibiyle görüş.'" diye konuştu.

"BU KONUYU KAPATMAYACAĞIM"

Şentop, dün akşam sosyal medyada bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ben düz siyaset yaparım. Siyasette hileler bana çok uzaktır. Daha önce bu gibi tutumlara cevap verme durumum olmadı. Ama bu konuyu kapatmayacağım. Herkes siyaset yapacak olursa, bunu usulüyle düzgün bir şekilde, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek, kendilerine güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneliyorlar, kimsenin buna müsaade etmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Arkadaşa temiz don lazımmış çıkışına sinirlenen Şentop: 'Sahibiyle görüş' dediler
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Mustafa Şentop, Milletvekili, Siyaset, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Arkadaşa temiz don lazımmış' çıkışına sinirlenen Şentop: 'Sahibiyle görüş' dediler - Son Dakika


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