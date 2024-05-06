Artvin Belediye Başkanı Mobilyaları Değiştirmedi

Politika

Artvin Belediye Başkanı Bilgihan Erdem, israfı önlemek ve tasarruf etmek amacıyla makam odasındaki mobilyaları değiştirmedi. Başkan yardımcısının makamındaki sandalye ve masaları da kendi elleri ile boyadı.

Artvin'in yeni Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, israfı önlemek ve tasarruf etmek amacıyla mobilya değişikliğine gitmedi. Başkan Yardımcısı Hüseyin Aktaş ile birlikte makam odasında bulunan masa, sandalye ve dolapları tamir edip boyayarak yeniden kullanılmasını sağlayan Başkan Erdem, tasarruf tedbirlerini öncelikle kendi odalarından başlatmış oldu. - ARTVİN