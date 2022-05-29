Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti

29.05.2022 17:04
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti

İstanbul'un Fethinin 569. yılı kutlamaları kapsamında Millet Bahçesi'ne dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti. Eline küreği alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin ilk fidanını toprakla buluşturdu.

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için binlerce insan Atatürk Havalimanı'na akın etti. 1 milyona yakın vatandaşın gelmesi beklenen tören alanında boş yer kalmadı.

ERDOĞAN İLK FİDANI DİKTİ

Yüz binlerin akın ettiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da geldi. Fetih kutlamaları için alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak olan millet bahçesi için ilk fidanı dikti. Fidan dikim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler de eşlik etti.

SOLOTÜRK GÖSTERİ YAPTI

SOLOTÜRK ekibi yüz binlerce katılımcının katıldığı etkinlik için özel şov yaptı. Akrobatik hareketlerle katılımcıları büyüleyen SOLOTÜRK dünyada eşi benzeri olmayan hareketlerini sergiledi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak. Dev millet bahçesinde, 145 bin 300 ağaç olacak.

İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde; rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK

Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yıllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.

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Son Dakika Politika Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti - Son Dakika


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