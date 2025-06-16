Avrupa Üçlüsü İran ile Görüşecek

Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail- İran gerilimini azaltmak amacıyla ilerleyen saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran-İsrail gerilimini azaltmak için İran ile telefonda görüşecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, İsrail-İran gerilimini azaltmak amacıyla ilerleyen saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmenin, Avrupa'nın ortak diplomatik çabasının bir parçası olduğu ifade edildi. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin İsrail'e yönelik saldırıların kontrol altına alınması ve bölgesel istikrarın korunması amacı taşıdığını kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, üç dışişleri bakanının İranlı mevkidaşlarına gerilimi azaltma ve saldırıların yayılmasını durdurma çağrısında bulunacağını belirtti. - PARİS