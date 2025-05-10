Avrupalı Liderlerden Ukrayna'ya Destek - Son Dakika
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Politika

Avrupalı Liderlerden Ukrayna'ya Destek

Avrupalı Liderlerden Ukrayna\'ya Destek

Kiev'de bir araya gelen liderler, Rusya'ya ateşkes çağrısında bulundu ve Ukrayna'yı desteklediklerini açıkladı.

10.05.2025 13:03
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın gövde gösterisi yaptığı Zafer Günü Geçit Töreni'nin ardından Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya ateşkes çağrısı yapmak üzere Kiev'e geldi.

Avrupalı liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde 20'den fazla ülke liderini ağırlamasının ardından destek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saat saatlerinde aynı trenle Kiev'e gelirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ayrı bir trenle seyahat etti. Liderleri tren istasyonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı. Sybiha yaptığı açıklamada, "Bugün yoğun bir gün olacak. Son derece önemli toplantılar var. Dört Avrupa liderini, gönüllüler koalisyonu liderlerini Ukrayna'da ağırlıyoruz. Bu nedenle önemli kararlar bekliyoruz" dedi.

Bağımsızlık Meydanı'nda saygı duruşu

Starmer, Macron, Merz ve Tusk karşılamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Liderler daha sonra toplantı için Mariinskyi Sarayı'na geçti.

"Rusya kalıcı bir ateşkesi kabul edinceye kadar baskıyı artıracağız"

Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Mertz ve Donald Tusk, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmeden önce ortak bir açıklama yayınlayarak Ukrayna'nın yanında oldukları mesajını verdi. Dört lider tarafından yayınlanan açıklamada, "Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere liderleri olarak Rusya'nın barbarca ve yasa dışı işgaline karşı Ukrayna ile dayanışma içinde Kiev'de olacağız. Başkan Trump'ın barış anlaşmasına yönelik çağrılarını desteklediğimizi yineliyor, Rusya'yı ise kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları engellemekten vazgeçmeye davet ediyoruz" denildi. Açıklamada, "ABD ile birlikte Rusya'yı adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere alan açacak 30 günlük tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. "Ateşkesin teknik uygulamasını görüşmek ve kapsamlı bir barış anlaşmasına hazırlık yapmak için en kısa sürede barış müzakerelerini desteklemeye hazırız" denilen açıklamada liderler, bunun sağlanması için Rusya kalıcı bir ateşkesi kabul edinceye kadar baskıyı artıracaklarını vurguladı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, ilerleyen saatlerde Zelenskiy ile birlikte çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan yaklaşık 30 ülkenin bulundupu "gönüllüler koalisyonu" ülkelerinden temsilciler ile konferans düzenleyecek. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Polonya, Almanya, Ukrayna, Fransa, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

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