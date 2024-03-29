Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor

Politika

Aydın'da çeyrek asırlık aracıyla, sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı'nın eşek üstündeki seçim çalışması görenleri gülümsetti. Kaplı'nın eşekli şehir turu ise vatandaş kameralarına yansıdı.

Aydın'da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesine pes etmeden yalnız başına devam ediyor. İlginç fikir ve projelerinin yanında sempatik tavırları ile eski model bir kamyoneti giydiren Nail Kaplı Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarına devam ediyor. Aydın'da tek başına seçim çalışması gerçekleştiren Kaplı, bu kez de eşek üstünde vatandaşları selamlayarak oy istedi. 'Çılgın aday' Kaplı'nın eşek üstündeki gülümseten seçim çalışmasını gören vatandaşlar ise hem desteklerini belirtti hem de takdir etti.

Her seçimde aday olan ve bir zamanlar 'Aydın'ın üzerine örtmek' gibi ilginç projeleri ile gündeme gelen Nail Kaplı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını tek amacının şehre hizmet etmek olduğunu söyledi. Giydirdiği çeyrek asırlık kamyoneti ve eşeği ile sokak sokak köy köy dolaşıp kendi propagandasını yapmaya çalışan Nail Kaplı, çarşı pazarda da broşürlerini bizzat kendisi dağıtıyor. - AYDIN