Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor

Aydın'da çeyrek asırlık aracıyla, sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı'nın eşek üstündeki seçim çalışması görenleri gülümsetti. Kaplı'nın eşekli şehir turu ise vatandaş kameralarına yansıdı.
Aydın'da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesine pes etmeden yalnız başına devam ediyor. İlginç fikir ve projelerinin yanında sempatik tavırları ile eski model bir kamyoneti giydiren Nail Kaplı Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarına devam ediyor. Aydın'da tek başına seçim çalışması gerçekleştiren Kaplı, bu kez de eşek üstünde vatandaşları selamlayarak oy istedi. 'Çılgın aday' Kaplı'nın eşek üstündeki gülümseten seçim çalışmasını gören vatandaşlar ise hem desteklerini belirtti hem de takdir etti.
Her seçimde aday olan ve bir zamanlar 'Aydın'ın üzerine örtmek' gibi ilginç projeleri ile gündeme gelen Nail Kaplı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını tek amacının şehre hizmet etmek olduğunu söyledi. Giydirdiği çeyrek asırlık kamyoneti ve eşeği ile sokak sokak köy köy dolaşıp kendi propagandasını yapmaya çalışan Nail Kaplı, çarşı pazarda da broşürlerini bizzat kendisi dağıtıyor. - AYDIN
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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