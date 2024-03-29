Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor

Aydın'da Anavatan Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı, çeyrek asırlık aracıyla sokak sokak dolaşarak projelerini açıklıyor. Kaplı'nın eşekli şehir turu ise vatandaşlar tarafından gülümsetici bulunuyor.

29.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da çeyrek asırlık aracıyla, sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı'nın eşek üstündeki seçim çalışması görenleri gülümsetti. Kaplı'nın eşekli şehir turu ise vatandaş kameralarına yansıdı.

Aydın'da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesine pes etmeden yalnız başına devam ediyor. İlginç fikir ve projelerinin yanında sempatik tavırları ile eski model bir kamyoneti giydiren Nail Kaplı Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarına devam ediyor. Aydın'da tek başına seçim çalışması gerçekleştiren Kaplı, bu kez de eşek üstünde vatandaşları selamlayarak oy istedi. 'Çılgın aday' Kaplı'nın eşek üstündeki gülümseten seçim çalışmasını gören vatandaşlar ise hem desteklerini belirtti hem de takdir etti.

Her seçimde aday olan ve bir zamanlar 'Aydın'ın üzerine örtmek' gibi ilginç projeleri ile gündeme gelen Nail Kaplı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını tek amacının şehre hizmet etmek olduğunu söyledi. Giydirdiği çeyrek asırlık kamyoneti ve eşeği ile sokak sokak köy köy dolaşıp kendi propagandasını yapmaya çalışan Nail Kaplı, çarşı pazarda da broşürlerini bizzat kendisi dağıtıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
17:25 Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 19:51:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı Eşek Üstünde Seçim Çalışması Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement