Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı düştü - Son Dakika
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Politika

Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı düştü

Aydın\'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı düştü

Aydın genelinde 712 bin 527 seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde, Aydın seçmeninin yüzde 20'si sandığa gitmedi. Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı 5 yıl öncesine göre düştü. 2019 seçimlerinde yüzde 86 olan seçime katılım oranı 2024 yerel seçimlerinde yüzde 80,75 oldu.

05.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:10
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Aydın genelinde 712 bin 527 seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde, Aydın seçmeninin yüzde 20'si sandığa gitmedi.

Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı 5 yıl öncesine göre düştü. 2019 seçimlerinde yüzde 86 olan seçime katılım oranı 2024 yerel seçimlerinde yüzde 80,75 oldu. İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre 882 bin 739 olan seçmenlerin 712 bin 527'si oy kullanırken, 169 bin 852'si ise oy kullanmadı. Elde edilen verilere göre Aydın'ın yüzde 20'si sandığa gitmezken, büyükşehir belediyesi seçimlerinde il genelinde CHP adayı Özlem Çerçioğlu 344 bin 3 oy, Cumhur İttifakı adayı Mustafa Savaş ise 250 bin 19 oy aldı. Toplam 2 bin 908 sandıkta kullanılan oylardan 680 bin 833'ü geçerli, 31 bin 694'ü ise geçersiz sayıldı.

Uzmanlar, sandığa gitmeyenlerin önemli bir kısmının ise partisine küsen ya da hiçbir siyasi partinin adayını beğenmeyen seçmenler olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı düştü - Son Dakika

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