Aykut Kaya'dan Turizm Esnafına Destek Çağrısı

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Turizm bölgelerinden yapılan dış hat uçuşlarında tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi için çalışma yapılmalı." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, turistlerin daha az harcama yapması nedeniyle turizm esnafı açısından bu sezonun zorlu geçtiğini belirtti.

Esnafın bu sene kirasını neredeyse ödeyemeyecek noktaya geldiğini ileri süren Kaya, "Bir de turistlerin dönüş yolculuğundaki yetersiz bagaj kilogramı hakkı ve fazla bagaj ücretlerinin yüksek olması nedeniyle birçok turist almak istediği deri, tekstil ve hediyelik ürünlerden vazgeçiyor ya da alışverişini azaltıyor. Esnafımız için atılacak her adım onlar için bir can suyu olacaktır. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımız, tur operatörlerine ve hava yolu şirketlerine gerekli destekleri sağlayarak turizm bölgelerinden yapılan dış hat uçuşlarında tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi için çalışma yapılmalı." diye konuştu.