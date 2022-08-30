Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları 2. toplantı için Moskova'da bir araya geldi

Basına kapalı olan görüşmenin sonuçları hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgi vermesi bekleniyor.

Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 2'inci ortak toplantılarını yapmak üzere Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kabul Evi'nde düzenlenen toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları 2. ortak toplantılarını Moskova 'da gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: İHA

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