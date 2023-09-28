Azerbaycan, Ermeni eski devlet bakanını terörü finanse etmek suçlamasıyla tutukladı - Son Dakika

Azerbaycan, Ermeni eski devlet bakanını terörü finanse etmek suçlamasıyla tutukladı

Azerbaycan, Ermeni eski devlet bakanını terörü finanse etmek suçlamasıyla tutukladı
Son Güncelleme: 28.09.2023 11:54

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski devlet bakanlarından Ruben Vardanyan, terörü finanse etmek suçlamasıyla tutuklandı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Vardanyan'ın Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığını ve onları finanse ettiğini tespit etti. Vardanyan, terörü finanse etme, yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma ve Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Vardanyan'ın geçmişte kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı ve Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunduğu belirtiliyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan, "terörü finanse etme" suçlamasıyla tutuklandı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Serivisinden yapılan açıklamada, dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınan Vardanyan'ın, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığı, onları finanse ettiğinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme" suçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan Vardanyan'ın tutuklandığı belirtildi.
Devlet Güvenlik Servisi, Vardanyan'ın sorgulanmasına ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.
Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı.
Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.
Vardanyan, dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Azerbaycan, Ermeni eski devlet bakanını terörü finanse etmek suçlamasıyla tutukladı - Son Dakika


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