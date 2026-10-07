BAE ile Fas, Rabat'ta askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE ile Fas, Rabat'ta askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faslı General Muhammed Berrid ile BAE Genelkurmay Başkanı, Rabat'ta askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü. Görüşme, 4-5 Ekim'deki Ortak Askeri Komitenin üçüncü toplantısının kapanışında yapıldı; taraflar savunma sanayisi ve eğitimdeki işbirliğinden memnun kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fas, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Fas ordusundan yapılan açıklamaya göre, Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi General Muhammed Berrid ile BAE Genelkurmay Başkanı İsa Seyf bin Ablan el-Mezrui, başkent Rabat'ta görüştü.

Görüşme, 4-5 Ekim'de düzenlenen Ortak Askeri Komitenin üçüncü toplantısının kapanış oturumu kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıda çeşitli stratejik alanlardaki faaliyetlerde olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Taraflar, özellikle kapasite geliştirme, savunma sanayisi, eğitim ve tecrübe paylaşımı alanlarında askeri işbirliğinin ulaştığı düzeyden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki ülkenin askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdürme kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada, Fas ve BAE silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin ortak bir vizyona dayandığı, 1980'de ilk askeri anlaşmanın imzalanmasıyla başladığı ve Mayıs 2006'da imzalanan çerçeve anlaşmayla daha da güçlendiği kaydedildi.

Mezrui, beraberindeki heyetle süresi açıklanmayan resmi ziyaret kapsamında Fas'ta bulunuyor. Mezrui'nin, 7-10 Ekim'de Marakeş'te düzenlenecek "Marakeş Uluslararası Havacılık Fuarı 2026"ya da katılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriDiplomasiPolitikaDünyaFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama... Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
Survivor’da 21 yıl sonra büyük değişiklik Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 00:51:08. #7.13#
SON DAKİKA: BAE ile Fas, Rabat'ta askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei