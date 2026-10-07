BAE ile Fas, Rabat'ta askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fas, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Fas ordusundan yapılan açıklamaya göre, Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi General Muhammed Berrid ile BAE Genelkurmay Başkanı İsa Seyf bin Ablan el-Mezrui, başkent Rabat'ta görüştü.

Görüşme, 4-5 Ekim'de düzenlenen Ortak Askeri Komitenin üçüncü toplantısının kapanış oturumu kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıda çeşitli stratejik alanlardaki faaliyetlerde olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Taraflar, özellikle kapasite geliştirme, savunma sanayisi, eğitim ve tecrübe paylaşımı alanlarında askeri işbirliğinin ulaştığı düzeyden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki ülkenin askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdürme kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada, Fas ve BAE silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin ortak bir vizyona dayandığı, 1980'de ilk askeri anlaşmanın imzalanmasıyla başladığı ve Mayıs 2006'da imzalanan çerçeve anlaşmayla daha da güçlendiği kaydedildi.

Mezrui, beraberindeki heyetle süresi açıklanmayan resmi ziyaret kapsamında Fas'ta bulunuyor. Mezrui'nin, 7-10 Ekim'de Marakeş'te düzenlenecek "Marakeş Uluslararası Havacılık Fuarı 2026"ya da katılması planlanıyor.