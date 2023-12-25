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Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin bütçe konuşmalarını takip etmeyecek - Son Dakika
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Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin bütçe konuşmalarını takip etmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, 'Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum.' dedi. Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, DEM Parti ve CHP\'nin bütçe konuşmalarını takip etmeyecek
25.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:40
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

Kaynak: AA
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