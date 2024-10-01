Bahçeli'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Netanyahu) Kürsüye çıkmadan önce Nasrallah'ın infaz emrini veren cani, döktüğü kanlara BM Genel Kurulu'nu alet edecek kadar pervasız, fütursuz ve küstahtır. BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto yetkisi, tarihsel sürece bakıldığında karar alma mekanizmalarını neredeyse her krizde sınırlandırmış olması, bu yetkinin kaldırılması ya da sınırlandırılması gerekliliği dünya genelinde kabul görmesiyle sonuçlanmıştır.