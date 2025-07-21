Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarının ele alındığı öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli ve Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?