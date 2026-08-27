Bakan Bayraktar'dan Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Bayraktar'dan Enerji Güvenliği Vurgusu

Bakan Bayraktar\'dan Enerji Güvenliği Vurgusu
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Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliğini milli güvenliğin bir parçası olarak tanımladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Doğalgazımızda, elektriğimizde dolayısıyla arz güvenliği bir ülkenin aslında en önemli unsuru. O anlamda milli güvenliğin bir parçası ve şu anda büyük bir enerji ve maden savaşı aslında dünyada var" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak Bursa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa Valiliğini ardından da tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binasını ziyaret etti. Bu ziyaretlerden sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na gelen Bakan Bayraktar, beraberinde AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve partililerle birlikte değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Bayraktar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle dünyanın şu anda içinden geçmiş olduğu, bölgemizin içinde olduğu zorlu süreçte bunun ne olduğunu daha iyi görüyoruz. Hamdolsun ülkemizde bir enerji kısıtı olmadan bu süreci yönetebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu son 24 yılda gerçekleştirdiği projeler, politikalarla biz bugün bu çok sıkıntılı süreci, bakın dünyada 20 milyon varillik bir petrol arzında şu anda sıkıntı var. Türkiye hamdolsun kaynaklarını çeşitlendirdiği, güzergahları, rotaları çeşitlendirdiği için bundan en az etkilenendir. Fiyat yönüyle etkileniyoruz. Çünkü bütün dünyada belirlenen fiyatlar söz konusu ama en azından ülkemizde ne akaryakıtta ne benzinde ne dizelde diğer alanlarda hiçbir sıkıntı olmadı. Dolayısıyla arz güvenliği bir ülkenin en önemli unsuru, milli güvenliğin doğrudan bir parçasıdır." dedi.

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Türkiye'nin cari açık meselesinin temelinde enerji ve maden ithalatının yer aldığını ifade eden Bakan Bayraktar, Karadeniz doğalgazı ve Gabar petrolündeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye 270 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor ancak ithalat kalemlerimizin büyük kısmını petrol, doğalgaz ve madenler oluşturuyor. Hedefimiz Türkiye'yi net ihracatçı bir ülke konumuna getirmektir. Karadeniz'de ürettiğimiz doğalgaz ile şu anda 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. 2026 yılı sonunda bu sayı 8 milyona, 2028 yılında ise 17 milyon haneye ulaşacak. Gabar'da günlük üretimimiz 83-84 bin varil seviyelerine doğru ilerliyor. Bu sayede yıllık 2-2.5 milyar dolarlık kaynak ülkemizde kalıyor."

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar'dan Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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