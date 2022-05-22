Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret

22.05.2022 18:29
Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 25 Mayıs'ta Tel Aviv'e giderek İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu ziyaretle beraber Türkiye, 15 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk kez İsrail ile görüşecek.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, 25 Mayıs'ta İsrail'e gidecek.

15 YIL SONRA İLK ZİYARET

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile 25 Mayıs'ta bir araya gelecek.Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

"İSRAİLLİ BAKAN İLE OTURUP DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.

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Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret - Son Dakika
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