Bakan Ersoy'dan Deprem Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Ersoy'dan Deprem Anma Programı

Bakan Ersoy\'dan Deprem Anma Programı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, deprem sonrası şehirlerin yeniden inşasına vurgu yaptı.

06.02.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten, sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınızdır, emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur." dedi.

Bakan Ersoy, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat Depremi Anma Programı"ndaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren konuşmanın değil çalışmanın, her bir can için mücadele etmenin vakti olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Ben ve Mahmut Bakan'ım Malatya'da, diğer bakan arkadaşlarım ve yetkililerimiz afetten etkilenen illerimizde, bu milletin bir evladı olarak bir can daha nefes bulsun diye sizlerin yanında durmaya çabaladık. Sizlerin, bizlerin ve ülkemizin her bir köşesindeki insanımızın aklında hep aynı sorular vardı, 'Daha fazla ne yapabilir, daha fazla nasıl faydalı olabilirim?' ve biliyorum ki yaşadığımız süre boyunca 'Acaba daha fazlasını yapabilir miydim?' diye kendi kendimize sorup duracağız. Çarpık yapılaşmanın sorumlularına bedel ödetmek, kentsel dönüşümü siyasete malzeme edip engelleyenlere hesap sormak, toprağa verdiklerimizin acısını dindirmeye yetmiyor. Bizi ayakta tutacak, bir sonraki güne, bir sonraki aya ve yıla taşıyacak ilaç bu değildi. Peki, nerede bulduk o ilacı? Birbirimizde bulduk. Her türlü hamasetten uzak, samimiyetle ve çok net söylüyorum, bütün bu gerçeklerin içinde şu muazzam gerçeği de gördüm ki bizim acımıza ilaç yine biziz."

Devlet olarak depremlerden sonra şehirleri ihya ve inşa ettiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten, sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınızdır, emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Takdir ise her zaman ve her koşulda sizlerindir. Lakin şu noktadaki samimiyetimize lütfen inanınız, sizler gibi bizler için de 6 Şubat dünde kalmadı, kalmayacak. Ağırlığını sizinle taşımaya, acısını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daima ifade ettiği gibi, hizmetkarı olduğumuz milletimizden daha önemli bir gündemimiz hiçbir zaman olmayacak. Sizlerden aldığımız güçle, gidenlerin geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya devam edecek, huzur ve refah içindeki yarınları omuz omuza inşa etmeyi sürdüreceğiz."

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Basın Toplantısı, 6 Şubat Depremi, Politika, malatya, Deprem, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy'dan Deprem Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy'dan Deprem Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.