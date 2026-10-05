Bakan Işıkhan: (GÜÇ Programı) "Bugüne kadar 630 bin 618 gencimiz programımızdan faydalandı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'ndan bugüne kadar 630 bin 618 gencin faydalandığını, hedeflerinin 3 yılda 3 milyon gence ulaşmak olduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta açıklanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gencin desteklerden faydalandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta açıklanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programımızın hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 5 temel destek alanını kapsayan GÜÇ sayesinde gençlerimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kariyer imkanlarına daha rahat ulaşabildiği bir sistemi inşa ettik. Eğitim-istihdam arasındaki bağlantıyı güçlendirdik. Bugüne kadar 630 bin 618 gencimiz programımızdan faydalandı. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmak. Gençlerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.