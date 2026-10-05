Bakan Işıkhan: (GÜÇ Programı) "Bugüne kadar 630 bin 618 gencimiz programımızdan faydalandı"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı’ndan bugüne kadar 630 bin 618 gencin faydalandığını, hedeflerinin 3 yılda 3 milyon gence ulaşmak olduğunu bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'ndan bugüne kadar 630 bin 618 gencin faydalandığını, hedeflerinin 3 yılda 3 milyon gence ulaşmak olduğunu bildirdi.
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta açıklanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gencin desteklerden faydalandığını açıkladı.
Bakan Işıkhan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta açıklanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programımızın hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 5 temel destek alanını kapsayan GÜÇ sayesinde gençlerimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kariyer imkanlarına daha rahat ulaşabildiği bir sistemi inşa ettik. Eğitim-istihdam arasındaki bağlantıyı güçlendirdik. Bugüne kadar 630 bin 618 gencimiz programımızdan faydalandı. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmak. Gençlerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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