Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak (2) - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak (2)

16.07.2022 18:19
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, TATİLCİLERİ UYARDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli- Bursa- Balıkesir hızlı tren hattı projesinin Bilecik'in Osmaneli ilçesi yakınlarında yapımı süren 500 metre uzunluğundaki T4 tünelinin ışık görme töreninin ardından kendi kullandığı araç...

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, TATİLCİLERİ UYARDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli- Bursa- Balıkesir hızlı tren hattı projesinin Bilecik'in Osmaneli ilçesi yakınlarında yapımı süren 500 metre uzunluğundaki T4 tünelinin ışık görme töreninin ardından kendi kullandığı araç ile İstanbul'a döndü. Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde kısa bir mola veren Bakan Karaismailoğlu, gişeleri tek tek dolaşarak hem çalışanlarla hem de dönüş yolundaki tatilcilerle sohbet etti. Karaismailoğlu, sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları için de uyardı.

Özgür YILDIZ/ YALOVA,


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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Bilecik, Tragger, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak (2) - Son Dakika
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