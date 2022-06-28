Bakan Kirişçi, Gökçebey ve Devrek'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kirişçi, Gökçebey ve Devrek'te incelemelerde bulundu

28.06.2022 17:10

- Bakan Kirişçi, Gökçebey ve Devrek'te incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, selden etkilenen Gökçebey ve Devrek ilçelerinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

- Bakan Kirişçi, Gökçebey ve Devrek'te incelemelerde bulundu

ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, selden etkilenen Gökçebey ve Devrek ilçelerinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Çaycuma ilçesine bağlı Adaköy'deki hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu. Selden etkilenen çiftlik sahibiyle görüşen Bakan Kirişçi, yeni doğan bir buzağıyı elleriyle besleyerek sevdi. Ardından Bakacakkadı beldesine geçen Tarım ve Orman Bakanı, derelerin taşması sonucu evleri ve seraları zarar gören vatandaşları dinledi.

Tarım Sigortası'nın öneminden bahseden Bakan Kirişçi, "Arabaya bindiğinizde zorunlu trafik sigortası neyse burada da kendi sigorta şirketinizin marifetiyle zararınızın önemli bir bölümünü karşılarsınız. Ama bütün bunlara rağmen devlet bu zararınızı karşılama konusunda gerekli iradeyi ortaya koyuyor. Ben size yol yöntem söylüyorum. Bunu yapıp yapmamak konusu sizin kendi tercihiniz. Ama böyle bir imkanınız da var. Ödediğiniz sigorta priminin yarısını biz ödüyoruz bakanlık olarak yarısını da vatandaşımız ödüyor. Bu imkanı kullanırsanız Allah göstermesin dersiniz ki 'Zarar ziyan var, gel tespit et. Zararımı ziyanımı senden tahsil edeceğim' dersiniz. İş biter" diye konuştu.

Gökçebey ilçesine hareket eden Bakan Vahit Kirişçi, Çay Mahallesi'nde evleri sular altında kalan vatandaşlarla görüştü. Burada çocuklara hediyeler de veren Bakan Kirişçi, maddi zararın meydana geldiği ikamet sahipleriyle görüşerek 'Devlet yanınızda' diye ifade etti. İlçede derenin taştığı güzergahı inceleyen Bakan Kirişçi, Devrek ilçesine bağlı Gürbüzler köyünde hasar gören köprüyü yerinde inceledi. Bakan Kirişçi ilçe ziyaretlerinin ardından il merkezine hareket etti.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişçi, Gökçebey ve Devrek'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

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