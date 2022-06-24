Bakan Kurum, Isparta'da temaslarda bulundu (2) - Son Dakika
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Bakan Kurum, Isparta'da temaslarda bulundu (2)

24.06.2022 17:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.

Isparta'da temaslarını sürdüren Kurum, Isparta Valiliğine geçerek Vali Aydın Baruş'tan çalışmalar hakkında brifing aldı. Burada belediye başkanlarının katılımıyla toplantı düzenleyen Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, MHP Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez'i de ziyaret etti, kendisini karşılayan partilileri selamladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sönmez, Bakan Kurum'a Isparta 32 Spor forması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Isparta'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Isparta'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Isparta'da temaslarda bulundu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum, Isparta'da temaslarda bulundu (2) - Son Dakika
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