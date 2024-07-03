Bakan Kurum: Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulunacağız - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulunacağız

Bakan Kurum: Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulunacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacaklarını ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini açıkladı. Bakan Kurum, depremden etkilenen tüm şehirlerde çalışmaların arı gibi devam edeceğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgesinde yaralar tamamen sarılana kadar çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

03.07.2024 22:14
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane, arı gibi çalışacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, görevi devralmasının ardından "asrın felaketinin" yaşandığı deprem bölgesinin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Bakanlıkta bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya gelerek Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştiren Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var" diye konuştu.

"Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız"

Bakanlık ekibiyle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız" dedi.

"Yaralarımızı tamamen sarana kadar deprem bölgesinde olacağız"

Bakan Murat Kurum, açıklamasında, "Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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