Bakan Memişoğlu'ndan Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Birlik Çağrısı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve sağlıkta atılımlarını paylaştı.

24.09.2024 17:23
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'dan birlik çağrısı

SİVAS - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Sivas'ta birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Hepimiz farklı fikirden de, zikirden de olsak birlikte hareket etmemiz gerekir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Sivas'taydı. Memişoğlu ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret ederek Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten brifing aldı. Ardından AK Parti Şehir Buluşmaları toplantısına katıldı. Burada partililere hitap eden Memişoğlu, tüm farklılıklara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gereken bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, " Birlik halinde üretmemiz ve çalışmamız lazım. Her bir fert kendisini daha çok üreteceği bu medeniyete ne katacağını hesap etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü bugün Birleşmiş Milletler 'de her liderin söyleyemeyeceği bir sözdür. O bizim için esasında sadece bir lider değil, medeniyetimizin yeniden ayağa kalması için bir semboldür. Hepimiz farklı fikirden de, zikirden de olsak birlikte hareket etmemiz gerekir. Bugün birbirimizin ayrıştırıcı taraflarını değil, farklılıklarını değil, onları birleştirerek zenginliklerle kuvvetli hale getirerek birlikte hareket etmemizin zamanıdır. O nedenle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu sağlık alanında önemli atılımlar yapıldığını ifade edip, "Kovid ve depremde gördük ki hem insan gücü hem de alt yapı olarak Türkiye esasında çok iyi bir sağlık hizmeti sunuyor. Türkiye sağlık konusunda son 20 senede Cumhurbaşkanımızın desteği ile inanılmaz işler yaptı. Düşünün ki şu anda Türkiye'de bütün hastanelerde tek kişilik ve çift kişilik, özellikli yatak oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. 2002 yılında sağlıkta senede sadece 2 hizmet alan vatandaşımız, bugün yılda 11.7 kez sağlık hizmetine ulaşır vaziyettedir. Bunların hepsi ücretsiz ve sosyal güvence kapsamındadır. Bugün en büyük teknolojisinden en yeni ameliyat tekniğine kadar hepsini üretebilen, yapabilen bir sağlık sistemi ve insan gücümüz var. Biz bu sağlık hizmetlerini, daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Birlik Çağrısı - Son Dakika

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