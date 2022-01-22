Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar - Son Dakika

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılarak gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU: "DEYİM PAYLAŞTI"

Olayla alakalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: NEREDEN NEREYE

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye... Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek." dedi.

BAKAN SOYLU: MEN DAKKA DUKKA

İki lideri sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında "Bu cümle gerekliydi: "Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…". Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka." ifadelerine yer verdi.

"MEN DAKKA DUKKA" NE DEMEK?

Dilimizde Men Dakka Dukka ile eş ve yakın anlamlı olarak kullanılabilecek birçok söz vardır. Bunların başında günümüzde de sıklıkla kullanılan ''Ne Ekersen Onu Biçersin'' atasözü geliyor. Bu söz ile istisnasız herkesin eninde sonunda yaptıklarının karşılığını göreceği ifade edilir.