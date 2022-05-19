Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü

19.05.2022 21:25

Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen videokonferans toplantısında 81 ilin valisiyle görüştü. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuları değerlendirildi.

Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü
Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü
Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü
Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü - Son Dakika


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