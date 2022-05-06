Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz - Son Dakika
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Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz

06.05.2022 17:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilim hakkında AK Parti'den ilk açıklama yapıldı. Parti Sözcüsü, Ömer Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu. Bunun üzerine Özdağ, Soylu'ya meydan okuyarak "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım." açıklamasını yaptı ve sabah saatlerinde tam dediği saatte bakanlık binasının önüne gitti. Özdağ, burada kalabalık bir basın mensubu ordusu tarafından karşılandı. Partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemikle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan bir açıklama paylaşarak şunları söyledi:

"Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor.

"TÜRKİYE'YE SİSTEMATİK PROVOKASYONLAR ÜRETİLİYOR"

Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye'yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe ilişkin açıklama: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZA DÖNÜK İFTİRA KAMPANYALARI AÇIK PROVOKASYONDUR"

Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!

Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir.

"AK PARTİ, NEFRET SİYASETİNE KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEK"

Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır...

Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."

AK Parti Sözcü Ömer Çelik'ten Özdağ ve Soylu arasındaki polemiğe ilişkin açıklama
AK Parti Sözcü Ömer Çelik'ten Özdağ ve Soylu arasındaki polemiğe ilişkin açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı Açıklaması

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Son Dakika Politika Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz - Son Dakika
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