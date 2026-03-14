Bakan Uraloğlu: "Isparta\'da güzel işler yapılıyor"

14.03.2026 21:40  Güncelleme: 21:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Isparta'nın iyi yolda olduğunu ve şehirde güzel işler yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Biz de bakanlık olarak Isparta'mızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol - Şarkikaraağaç yolunun açılışını yapmak üzere Isparta'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Isparta Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından karşılandı. Ziyarete Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, bakanlık bürokratları, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilat mensupları da eşlik etti.

"Arsanın devrini aldık otopark ve ticari alan yapacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Karaağaç Mahallesi'nde Karayollarına ait 7 bin 300 metrekarelik bir arazi olduğunu, bu arazinin Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi'nin otopark ihtiyacını karşılayabilecek bir yer olması dolayısıyla devrini aldıklarını söyledi. Devir sürecinde Bakan Uraloğlu'nun büyük desteğini gördüklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Orası şimdi bizim atar damarımız gibi oldu. Projesini hazırladık. Orayı yapacağız ve Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi'nin otopark sorununu ortadan kaldırıyoruz. 350 araçlık otopark ve ticari alanlar yapacağız. Birçok kez sayın bakanımızı hem bakan iken hem de genel müdürlüğü görevindeyken ziyaret ettik. Kirazlıtepe'den Andık Deresi'ne giden yolda oto koruma, bariyer lazım oldu. Ahmet bey ve şimdiki Bölge Müdürümüz Hasan Bey'i de çok kez rahatsız ettim, o bariyerler yapıldı. Allah razı olsun" dedi.

"Şehrimiz ileriye dönük çok güzel yatırımlar alıyor"

Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı'nın Isparta'nın büyük eksikliğini giderdiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Burdur yolunun az bir kilometresi kaldı, inşallah yakın zamanda bitecek. Konya yolunda Şarkikaraağaç tarafında 22 kilometrelik yolu açıyoruz aynı zamanda 17 kilometrelik inşaat devam ediyor. Antalya'dan Isparta'ya gelen yolda 17 kilometrenin ihalesi yapıldı orası bölünmüş yol olarak yapılıyor. Isparta'nın çevresinde her yer şantiye. Allah razı olsun sayın bakanımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Isparta'mıza çok güzel yatırımlar yapılıyor. Ne Isparta'mızın içinde ne de köylerimizde bir tane çukur bulamazsınız. Köylerimize gidiyoruz, Sayın valimiz, milletvekillerimiz, il özel idaremiz, il genel meclisi başkanımız, teşkilatımızla hep beraber problemsiz şehir olsun düşüncesiyle gecemizi gündüzümüze katıyoruz. En büyük destek sizlersiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İl başkanımız, milletvekillerimiz, valimizle beraber aynı araca binip Ankara'ya gidip taleplerimiz isteyebiliyoruz. Bu bizim en büyük kazancımız. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz ileriye dönük çok güzel yatırımlar alıyor. Tüm bakanlarımız desteklerini esirgemiyor. Sayın cumhurbaşkanımıza Isparta olarak selamlarımızı götürmenizi arzu ediyoruz" dedi.

"Isparta'mız iyi bir yolda"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ziyarette bulunduklarını söyledi. Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol - Şarkikaraağaç yolunun açılışını gerçekleştirdiklerini ve şehirde devam eden işleri konuştuklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Isparta'mızın ihtiyaçları noktasında bakanlığımızın yapabileceklerine ilişkin değerli belediye başkanımızla, il başkanımızla, milletvekillerimiz, valimiz ve şehirdeki bakanlığımızın yöneticileriyle beraber gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İmkanlarımız arttığı müddetçe ihtiyaçlarımız da artıyor. Ben şu yaklaşımı doğru bulmuyorum; ihtiyaçlar sonsuzdur, hayır ihtiyaçlarda sınırlıdır. İhtiyaçlar sürekli gelişmektedir. Şunu kaçırmamak lazım bugün imkanınız yoksa size bir şey lüks olabilir ama imkanınız olduğu zaman o ihtiyaç haline dönüşür. Bunu da yaşıyoruz. Çok şükür birçok imkana sahip olduk, ihtiyaçları da artık karşılıyoruz. Isparta'mız iyi bir yolda. Güzel işler yapılıyor biz de bakanlık olarak Isparta'mızı desteklemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin Isparta'mıza vermiş olduğu kıymet bizim için de önemli. Hep beraber ekip olarak Isparta'mıza, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yolunuzu, yolumuzu açık etsin" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

