Deprem Şehitleri Anıtı'na Ziyaret

05.02.2026 13:47  Güncelleme: 13:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına yapılan Malatya Deprem Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaret sırasında deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit yakınlarıyla da bir süre görüşen Uraloğlu ailelere başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

