Bakan Uraloğlu, memleketi Trabzon\'da bayramlaşma programına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla bayramlaşıp bir süre sohbet etti. Programda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra milletvekilleri ve bazı belediye başkanları da hazır bulundu. - TRABZON