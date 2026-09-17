Başarır, Şimşek'e tepki gösterdi, 200 lirayla 2 litre mazot alınamıyor

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "2009'da en büyük para birimimiz 100 lira. (Bununla) 41 litre mazot alabiliyorduk. Bugün en büyük para birimimiz 200 lira. (Bununla) 2 litre alamıyoruz. Sayın Şimşek, sen neyi konuşuyorsun? Önce bunun hesabını verin." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son artışla motorinin litre fiyatının Cumhuriyet tarihinde ilk kez 100 lirayı aştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili değerlendirmelerini eleştiren Başarır, "2009'da en büyük para birimimiz 100 lira. (Bununla) 41 litre mazot alabiliyorduk. Bugün en büyük para birimimiz 200 lira. (Bununla) 2 litre alamıyoruz. Sayın Şimşek, sen neyi konuşuyorsun? Önce bunun hesabını verin." diye konuştu.

Başarır, Bakan Şimşek'in enflasyon artışını da savaşa bağladığını aktararak, Türkiye'nin savaştan etkilendiğini ancak savaştaki bazı ülkelere kıyasla Türkiye'de daha yüksek enflasyon artışı yaşandığını anlattı.

Şimşek'e seslenen Başarır, "Senin görevin bahane üretmek değil, çözüm bulmak. Hele hele olağanüstü, sıkıntılı dönemlerde bu millete kol kanat açmak." ifadelerini kullandı.

Başarır, borsada yaşanan son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananları "endişe verici" olarak niteleyen Başarır, şöyle konuştu:

"Dün kamuoyuna bir şey bomba gibi düştü. İki portföy yönetim şirketinin fonlarında temerrütler oluştu, ödemeler aksadı ve borsa kapatıldı. Şu ana kadar yüzde 10'a yakın bir düşüş var, müdahale ediliyor. Şimdi soruyorum, küçük yatırımcı ne olacak? Bugüne kadarki zararlar ne olacak? Çık şunu söyle, bu sürecin, operasyonların kamuya maliyeti nedir? Biz, 86 milyon ne ödüyoruz, neden ödüyoruz? Neden zamanında müdahale etmediniz?"